Lazio - Inter, Milinkovic: "Spero che Sarri sia contento. Luiz Felipe? Stavo festeggiando con i tifosi"

L'autore del 3-1 Sergej Milinkovic-Savic ha parlato al termine della vittoria della Lazio contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Alla fine della partita non ho visto perché ero girato a festeggiare dai tifosi, poi non so cosa sia successo. Abbiamo vinto e dobbiamo rimanere sul campo, riposare perché giovedì abbiamo l'Europa League. Abbiamo vinto, lottato, corso tutti insieme. Ognuno ha aiutato il compagno, spero che Sarri abbia visto quello che chiedeva. Non dobbiamo più fare brutte figure come a Bologna, serve l'atteggiamento come quello di oggi e del derby. Non va bene funzionare solo con le big, ogni partita deve avere questo atteggiamento per dimostrare che siamo una squadra grande".