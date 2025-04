Lazio, l'Olimpico prepara l'impresa: ecco quanti biglietti sono stati venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno del suo pubblico per un'impresa che potrebbe essere storica. Il pubblico della Lazio ha risposto presente e domani contro il Bodo/Glimt, nella partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, coloreranno lo Stadio Olimpico di Roma creando il contesto ideale per trasformare il sogno in realtà, per aiutare la squadra di Marco Baroni a raggiungere una semifinale che sarebbe storica.

L'IMPORTANZA DEI TIFOSI - Negli scorsi giorni, il tecnico non si è mai nascosto. Non ha fatto appelli, ma ha sottolineato l'importanza dei tifosi in vista di una sfida difficile, in cui andranno rimontati due gol senza subirne, e che solo con l'aiuto del dodicesimo uomo in campo sarà possibile assolvere. Tanto è bastato per avere una risposta. Nonostante il risultato dell'andata, nonostante la mancata vittoria nel derby, la risposta è stata eccezionale.

IL NUMERO DI TIFOSI - Come riporta il Corriere dello Sport, allo Stadio Olimpico, contro il Bodo/Glimt, ci saranno circa 50.000 tifosi a supportare la Lazio, a cercare di trasmetterle la propria carica e la propria passione, iniziando fin dalla coreografia che apparirà nel settore Nord prima del fischio d'inizio del match, che seguirà la spettacolare rappresentazione di Roma vista nella stracittadina di domenica.