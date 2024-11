Lazio, l'Olimpico si prepara per il Cagliari: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il 'matchday' è arrivato. Questa sera l'Olimpico sarà teatro di una partita che sulla carta vede la Lazio come grande favorita, ma che porta con sé insidie a non finire. Come sempre, però, anche di lunedì sera la squadra di Maco Baroni potrà contare su una fetta consistente del suo pubblico. I 29.036 abbonati saranno presenti come sempre sugli spalti, ma a questi si aggiungeranno i circa 6.000 biglietti che sono stati venduti nelle scorse ore. Saranno più o meno 35.000 tifosi a riempire gli spalti dell'impianto capitolino in occasione di Lazio-Cagliari, numero che nelle prossime ore potrebbe anche aumentare con l'aggiungersi dei ritardatari, ma che già garantisce una cornice di pubblico degna di una Lazio che sta stupendo e convincendo.