Lazio, Lotito rassicura: "Sarri resta, ma basta blackout"

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri resta saldo sulla panchina della Lazio. Il suo sfogo dopo il ko con il Midtjylland è arrivato forte e chiaro. Ha parlato di pancia dopo una bruttissima prestazione e un risultato troppo pesante per la storia del club biancoceleste. A rassicurare tutti sulla permanenza del tecnico è Claudio Lotito che ha parlato sulle pagine de Il Messaggero confermando il tecnico, ma chiedendo alla squadra di risolvere il problema una volta per tutte e immediatamente. Questi blackout non sono più ammissibili e la squadra è chiamata a reagire. Immobile e compagni hanno promesso una pronta reazione. Il presidente ha anche aggiunto che è d'accordo con il mister che il calo non è fisico, ma psicologico. Il patron ha aggiunto: «E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo».