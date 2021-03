Lazio, Luis Alberto alla ricerca del primo assist: con la Juventus occasione d'oro

Se c'è un dato anomalo nella stagione della Lazio è di certo quello zero nella voce "numero di assist" relativa a Luis Alberto, vero specialista nel campionato italiano in questo campo. Ma se finora è mancato il servizio ai compagni, come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei lo spagnolo non ha di certo fatto mancare il suo apporto grazie soprattutto ai 7 gol segnati finora, a sole 4 lunghezze dal suo record in carriera in una stagione. Tornando sul fronte assist, è anche vero però che nessuno crea gioco offensivo come Luis Alberto: è lui il migliore della Lazio per passaggi chiave in stagione, ben 17, sotto solo a Ilicic, Calhanoglu e De Paul che infatti hanno finora rispettivamente collezionato 6, 8 e 5 assist. Questa sera c'è la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, sarebbe l'occasione perfetta per sbloccarsi: alla Lazio servono anche gli assist del Mago per rimettersi in carreggiata.