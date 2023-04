Lazio-Luka Romero: storia di un amore ormai agli sgoccioli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il talento di Luka Romero è destinato a sbocciare altrove. Arrivato alla Lazio non ancora 17enne ha subito attirato le attenzioni di mister Sarri per via delle sue enormi qualità tecniche. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei, nonostante il suo percorso di crescita culminato con il gol al Monza all'Olimpico e la partita all'Allianz Stadium contro la Juventus giocata da titolare, non sembrano esserci i margini per proseguire insieme. Il giocatore con tutta probabilità lascerà la Capitale a parametro zero. I contatti con il procuratore Fali Ramadani sono ormai interrotti da mesi e la Lazio non sembra disposta a pagare la commissione di 5 milioni di euro richiesta dall'agente che cura gli interessi anche di mister Sarri. Lo stesso tecnico toscano non ha fatto chissà quali pressioni per spingere Lotito a ripensarci. Per il talento argentino era pronto un contratto di 4-5 anni ad 1 milione di euro a stagione. Un bel salto rispetto ai 400mila euro che percepisce attualmente. Una storia destinata a concludersi probabilmente anche per ragioni tecniche con la Lazio che dopo aver battuto la concorrenza di diversi club europei per portarlo a Roma ha deciso di non fare sforzi eccessivi per blindarlo. La sua ultima apparizione risale al match con la Salernitana dello scorso febbraio e la sua esperienza capitolina sembra possa finire con qualche settimana d'anticipo rispetto al termine del campionato. Potrebbe infatti essere convocato da Mascherano, CT dell'under 20 dell’Argentina. Lo ha inserito nella lista dei preconvocati per il Mondiale di categoria che inizierà il 22 maggio. Per i giocatori che militano in Europa non è obbligatorio rispondere alla convocazione. Visto che però Romero non ha più spazio e il suo futuro appare segnato, potrebbe ottenere il via dalla Lazio e rispondere alla chiamata. Tutto si deciderà nei prossimi giorni.