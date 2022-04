Lazio - Milan, il messaggio d'amore di Inzaghi per i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter ha battuto la Roma e si è momentaneamente ripreso la testa della classifica. Ora i nerazzurri, prima di recuperare la partita con il Bologna rinviata lo scorso gennaio, tiferanno la Lazio che affronterà il Milan all'Olimpico. Ai microfoni di Dazn Simone Inzaghi ha risposto a una domanda sui biancocelesti: "Se ho sentito i miei ex giocatori? No non li ho sentiti, ma la Lazio si tifa sempre a prescindere". Poi il giornalista ha ribattuto che in questa occasione tiferà la Lazio un po' di più e Inzaghi ha sorriso compiaciuto. Sarri contro Pioli avrà un tifoso in più dalla sua parte.

