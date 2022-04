Inter - Roma, Mourinho ancora polemico: "Bene Sozza, ma a Napoli..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra Inter e Roma non c'è stata partita a San Siro, 3-1 dei nerazzurri e giallorossi mai in partita. Non essendoci stati episodi arbitrali su cui recriminare Mourinho ha prima fatto i compimenti a Sozza, per poi polemizzare ancora sulla direzione di Di Bello a Napoli, dopo 'soli' cinque giorni. Le sue parole ai microfoni di Dazn: "Complimenti a Sozza, sono contento perché un giovane ragazzo ha fatto bene. Magari ha sbagliato qui o lì, però la mia sensazione globale è che abbia fatto un buon lavoro. La settimana scorsa sia lui (ha fatto il quarto uomo in Napoli - Roma, ndr) che l'arbitro, come si chiama che mi sono dimenticato, Di Bello invece... Sarebbero stati 3 punti a Napoli".

