Lazio, Milinkovic sempre più leader: il primo big alla corte di Sarri

Solo qualche giorno fa su Instagram aveva scritto: "Sergente in vacanza. Addominali rimasti a Roma", con la solita ironia che lo contraddistingue il Sergente si godeva gli ultimi giorni di relax in vista dell'inizio della prossima stagione. Il serbo si è presentato regolarmente al raduno di mercoledì, ha svolto le visite mediche e adesso è pronto per partire alla volta delle Tre Cime di Lavaredo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Milinkovic è di fatto l'unico big che Maurizio Sarri avrà a disposizione da subito: Acerbi e Immobile sono ancora impegnati con la Nazionale, Correa con la Copa America e Luis Alberto è l'assente ingiustificato del momento.

Nella passata stagione il numero 21 è stato come sempre protagonista, quest'anno vuole prendersi ancor di più la squadra sulle spalle e vuole stupire anche mister Sarri, uno stimolo in più per confermarsi ancora una volta.

