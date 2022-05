Lazio, nodo abbonamenti da sciogliere: messo in programma il colloquio con Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In casa Lazio si lavora per la prossima stagione. E oltre alla questione maglie, con le varie presentazioni da mettere in programma, c'è da pensare a quella relativa agli abbonamenti, ancora più a cuore dei tifosi. Questi ultimi, infatti, non hanno avuto la possibilità di sottoscrivere la tessera per le 19 gare casalinghe della stagione 2021/22. In questo senso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il compagno marketing biancoceleste incontrerà il presidente Lotito la prossima settimana. Nel colloquio si farà il punto della situazione per stabilire i prezzi per ogni settore dell'Olimpico. I laziali, dalla loro, sperano di ricevere delle agevolazioni dopo l'exploit dell'ultima giornata di campionato contro il Verona.

Un colpo d'occhio che non può esser messo da parte, e va considerato. Soprattutto perché è arrivato dopo il periodo delle polemiche esploso in concomitanza col match interno contro il Milan. Il confronto previsto a Formello servirà a fissare il costo degli abbonamenti: nella discussione potrebbero esser considerate anche la scelte fatte dagli altri club di Serie A. Un riavvicinamento totale con i tifosi porterebbe a chiunque dei benefici, in primis alla squadra di Sarri.

