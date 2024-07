Lazio, Nuno Tavares ai box: ecco quando può tornare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrà aspettare per vedere di nuovo Nuno Tavares in campo. L'ex Arsenal è stato sostituito nella seconda amichevole estiva contro il Trapani a causa di un problema al flessore sinistro che lo costringerà ai box ancora per diversi giorni così come riportato dalla nostra redazione.

Da Formello assicurano che la situazione non sia grave ma il portoghese non verrà rischiato e per questo lavorerà a parte a Formello. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport salterà certamente le prossime amichevoli contro Hansa Rostock (27 luglio) e Frosinone (3 agosto). L'obiettivo è quello di provare a rivederlo in campo in quelle successive contro Southampton e Cadice ( 7 e 10 agosto) per poi averlo al meglio in vista dell'inizio della stagione che prenderà il via il 18 agosto contro il Venezia.