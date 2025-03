Lazio, Nuno Tavares parte per il Portogallo? La situazione

RASSEGNA STAMPA - "Nuno stamattina (ieri, ndr) aveva dei problemini, abbiamo fatto verifiche, gli ho chiesto se se la sentisse, mi ha detto sì, ha fatto movimenti ma era ancora affaticato". Si è espresso così nel pomeriggio di ieri Marco Baroni nella conferenza stampa tenuta al Renato Dall'Ara dopo la sconfitta per 5-0 contro il Bologna. Il tecnico biancoceleste ha fatto chiarezza sulle condizioni di Nuno Tavares, costretto a dare forfait per un problemino fisico riacutizzatosi nel riscaldamento che gli ha impedito di scendere in campo.

TAVARES VA IN NAZIONALE? - L'ennesimo stop per un calciatore alle prese con numerosi infortuni nell'arco della stagione ma che, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non gli dovrebbe impedire di volare alla volta del Portogallo per rispondere alla chiamata della Nazionale. "No, non credo salti la Nazionale" aveva detto Baroni, lasciando aperto un piccolo spiraglio per una permanenza a Formello che sarebbe stata oro colato.

LE VALUTAZIONI - A chiuderla è l'edizione odierna del quotidiano che spiega come Tavares nelle prossime ore dovrebbe partire e che ulteriori valutazioni sulle sue condizioni saranno fatte direttamente dal ritiro della Nazionale. Qualora il problema dovesse impedirgli di essere arruolabile allora farebbe ritorno in Italia, altrimenti resterà a disposizione del commissario tecnico Roberto Martínez.