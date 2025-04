Lazio, Pellegrini da esiliato a uomo chiave: ma il futuro resta incerto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ancora un assist per Pellegrini, decisivo nel pareggio in extremis contro il Parma con un cross perfetto per Pedro. Il terzino della Lazio sta vivendo un finale di stagione da protagonista, dopo mesi segnati da esclusioni, malumori e rientri graduali. Da fuori lista a pedina chiave del 4-2-3-1 di Baroni, il suo mancino continua a incidere: è il terzo assist consecutivo in campionato, dopo quelli contro Roma e Genoa.

Rientrato in squadra a febbraio per le gare di Serie A, ha sfruttato l’assenza di Tavares per riprendersi la fascia sinistra, senza sbagliare una partita. Dall’ingresso a gara in corso con Torino e Atalanta, alle ultime tre da titolare, ha dimostrato solidità e qualità. In totale, 4 assist in 19 presenze in campionato e 27 stagionali.

Il futuro resta incerto: il riscatto è obbligatorio, ma l’ingaggio alto e le valutazioni societarie lasciano dubbi sulla sua permanenza. Intanto, Pellegrini continua a dare tutto, deciso a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

