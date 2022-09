Lazio, per Lazzari serve pazienza: difficile il ritorno con lo Spezia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio con una nota ufficiale ieri ha comunicato che Manuel Lazzari ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra. L'infortunio risale a Lazio - Verona dell'11 settembre e la domanda che si pone tutto il mondo biancoceleste è quando potrà riavedere in campo il suo terzino. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei sarà difficile averlo a disposizione contro lo Spezia alla ripresa del campionato: il prossimo 2 ottobre saranno 21 giorni dall'infortunio, esattamente il tempo che serve per risolvere completamente una lesione di primo grado. Probabile che Lazzari venga preservato per la partita di Europa League in casa dello Sturm Graz oppure la successiva di campionato contro la Fiorentina. Non è escluso un recupero lampo, ma la certezza è che non verranno presi rischi. La stagione è molto intensa e non sono ammessi errori da questo punto di vista.