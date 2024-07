Lazio, per Noslin sarà staffetta con Castellanos: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - C'è curiosità e attesa per vedere all'opera la nuova Lazio di mister Baroni e per vedere, anche, come il tecnico deciderà di impiegare Noslin. Per l'allenatore l'olandese è un centravanti ed è in questo ruolo che lo impiegherà alternandolo in attacco con Castellanos per alleggerire la pressione dando vita a una sorta di staffetta tra i due giocatori.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Noslin è un attaccante moderno, sa attaccare la profondità, ha buona tecnica e un ottimo tiro dalla media distanza. Nel Verona in ben dieci occasioni è stato schierato come centravanti portando a casa la bellezza di 5 gol e 4 assist in 17 presenze. Ad Auronzo si è presentato con una tripletta nel primo test amichevole e la sensazione è che possa in poco tempo rovesciare le gerarchie, a Baroni il compito di inserirlo al meglio senza bruciarlo.