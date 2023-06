Lazio, Radu rivela il suo futuro: "Ora vado in vacanza, poi inizierò a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella partita contro la Cremonese ha dato il suo addio al pubblico laziale come calciatore, contro l'Empoli, sabato sera, saluterà definitivamente il calcio giocato. Stefan Radu si è iscritto alla storia della Lazio come recordman di presenze, ma anche come simbolo di un sentimento condiviso con la tifoseria. Dopo 15 anni, il quasi ex difensore dovrà rapportarsi con un nuovo futuro e, intervenuto ai microfoni di Pro Sport, ha spiegato:

"Ora vado in vacanza, poi inizierò a riflettere, pensare a cosa voglio fare. Ero molto concentrato sul calcio, determinato a non pensare mai a quello che sarà, perché automaticamente queste cose ti distraggono, ho detto quando avrò finito, e poi vedremo. Mi allenerò sicuramente ora! Non lo so, negli ultimi anni ho avuto questa fissa con l'allenamento.

Non intendo esclusivamente la palestra, anche la corsa, quella era importante, dovevo restare connesso e non solo fisicamente, anche se anche quello era molto importante. Bisogna prendere sul serio il calcio. Ci sono cose che ti strizzano l'occhio, sei giovane, ci sono tentazioni. Ma sappi che hai tempo dopo, forse è un consiglio per i più giovani, all'inizio del viaggio. Inoltre, la vita familiare con i bambini è molto bella.

ITALIA E ROMANIA - "Se resteremo in Italia? Sì, restiamo qui, ma come sai veniamo anche in Romania. Non mi sono mai sbarazzato della Romania, i nostri canali a casa, in TV, sono rumeni, i bambini parlano perfettamente rumeno. Siamo rumeni... rumeni che vivono in Italia. La mamma è a casa e a volte il desiderio di tornare è grande. Sai com'è, mamma è mamma. Finora sono riuscito a stare in Romania un bel po', in futuro lo farò più spesso".