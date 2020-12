Lazio, Reina: "Sacrificio e risultato, questo fanno le grandi squadre che pensano solo a vincere"

Una partita dura e sofferta che però regala alla Lazio una vittoria importantissima. Dopo il ko con l'Udinese la squadra di Inzaghi torna a vincere grazie alle reti di Immobile e Milinkovic-Savic. Queste le parole di Reina al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “Lo Spezia è stata la squadra migliore in campo ma questo è un risultato che ci serviva tantissimo. La squadra ha messo in campo sacrificio e atteggiamento giusto ma mancano un po’ di cose da rivedere. Dobbiamo vedere la gara e non ripetere gli errori fatti. Inconsciamente il pensiero alla Champions è arrivato, ma le grandi squadre sono queste: quelle che pensano sempre a vincere e il nostro salto di qualità deve essere questo”.

