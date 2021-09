Lazio - Roma, dalle vittorie di Sarri ai gol di Luis Alberto: tutte le statistiche

Difficile se non impossibile fare pronostici prima di un derby. Roma e Lazio si presentano a questa stracittadina con umori differenti ma in questa particolare partita tutti i valori si annullano prima del fischio d'inizio. Di certo c'è che lo scorso anno le due squadre si sono divise i due confronti stagionali e i biancocelesti sono imbattuti negli ultimi 4 derby giocati "in casa". Un solo precedente finito in pareggio tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho, ma l'allenatore biancoceleste ha battuto la Roma 4 volte negli ultimi 5 scontri. Di seguito tutte le statistiche.

Il prossimo sarà il derby della capitale numero 155 in Serie A: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti – 60 pareggi completano il bilancio.

La Lazio è imbattuta negli ultimi quattro derby in Serie A giocati come squadra ospitante (2V, 2N): solo due volte nella massima serie ha evitato la sconfitta per cinque match di fila in queste sfide: nel 2000 (striscia condivisa da Zdenek Zeman e Sven-Göran Eriksson) e nel 1947.

La Roma ha vinto l’ultimo derby capitolino con il punteggio di 2-0 nel maggio scorso, e non ottiene due successi consecutivi contro i biancocelesti mantenendo la porta inviolata dalla stagione 2010/11 (2-0 sia all’andata che al ritorno).

La Lazio arriva da due pareggi di fila, l’ultima volta che ha pareggiato almeno tre gare di fila in Serie A risale al dicembre 2018 (quattro in quel caso).

La Lazio è imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Serie A, dopo due sconfitte interne consecutive: nel parziale 13 vittorie e due pareggi, maturati nelle tre gare interne più recenti.

La Roma ha trovato il gol per nove partite consecutive di Serie A: non arriva a 10 gare di fila con almeno un gol nella competizione dal maggio 2019, sotto la guida di Claudio Ranieri.

La Roma ha mantenuto la porta inviolata solamente in una delle ultime nove trasferte di campionato, concedendo almeno due reti in tutte le altre otto: nel parziale i giallorossi hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e sei sconfitte.

La Lazio ha già ricevuto tre rigori a favore in questo campionato: nella scorsa Serie A i biancocelesti avevano calciato il terzo rigore alla 14ª giornata.

L’ultima doppietta di Luis Alberto in Serie A è arrivata contro la Roma nel gennaio 2021, nella vittoria per 3-0 della Lazio – in totale il centrocampista biancoceleste ha realizzato tre reti contro i giallorossi.

Jordan Veretout ha realizzato una sola tripletta in Serie A, proprio contro la Lazio, ma con la maglia della Fiorentina nell’aprile 2018. Il centrocampista della Roma ha realizzato più reti nel massimo campionato solo contro la sua ex squadra (quattro gol alla Viola in cinque partite).

Maurizio Sarri affronterà la Roma per la dodicesima volta in carriera. Fin qui il tecnico nato a Napoli ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Tutti i successi sono arrivati negli ultimi 5 precedenti contro i giallorossi.

Un solo precedente tra i due allenatori in carriera. Sarri e Mourinho si sono scontrati in Premier League nella stagione 2018/19 quando si trovavano rispettivamente sulle panchine di Chelsea e Manchester United. 2-2 il risultato finale con i due tecnici protagonisti di un'accesa lite.

Sarà l'ottavo confronto tra José Mourinho e la Lazio, squadra contro la quale ha ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'unica disfatta per il portoghese è arrivata nel 2009 da allenatore dell'Inter nella finale di Supercoppa italiana.