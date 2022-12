Lazio, Sarri è già pronto per due match: fissate due amichevoli in Turchia

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio volerà verso una nuova manovra di preparazione. I biancocelesti saranno in ritiro dal 12 al 17 dicembre, 5 giorni a Belek in Turchia. La partenza è prossima, e per questo è stato stilato il programma che attenderà la Lazio per i prossimi giorni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, saranno contro il Galatasaray e il Besiktas le due amichevole da disputare durante il ritiro in Turchia. Il club turco ha confermato la partita che si svolgerà il 14 dicembre a Belek, presso l’Arena Gloria Palace. Mentre, sempre sullo stesso campo, l'amichevole contro il Besiktas è prevista per il 17 dicembre, ma non è stata ancora ufficializzata. Nel corso dei cinque giorni che la Lazio trascorrerà a Belek alloggerà presso il lussuoso hotel Regnum Carya. Il complesso ha a disposizione una struttura sportiva con i fiocchi: campi di calcio, palestre, piscine e campi da golf. Insomma, la Lazio si tiene pronta, c'è un volo direzione Turchia che l'attende.