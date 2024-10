Lazio, si cerca la seconda vittoria di fila in Europa League: da quanto non accade

Fonte: Chiara Scatena

RASSEGNA STAMPA - Giovedi 3 ottobre alle 18.45 la Lazio ospita il Nizza all'Olimpico per la seconda partita di Europa League. La squadra di Baroni viene da una bella vittoria contro la Dinamo Kiev in trasferta (3-0) e ora vuole ripetersi. L'obiettivo è la vetta, condivisa, del girone unico del torneo e più nello specifico la seconda vittoria consecutiva in Europa League, evento che non capita da troppo tempo ormai.

L'ultima volta risale alla stagione 2017/18, ben sette anni fa. Alla guida c'era Simone Inzaghi e la Lazio era stata inserita nel gruppo K con Vitesse, Zulte Waregem e proprio Nizza. Il girone fu superato a punteggio pieno, con l'esordio in casa del Vitesse, vittoria all'Olimpico con lo Zulte e poi due vittorie di fila contro i francesi. Come ricorda il Corriere dello Sport, Inzaghi poi non seppe ripetersi. Nel 2018/19 si iniziò con una vittoria contro l'Apollon Limassol, ma poi una caduta disastrosa per 4-1 contro l'Eintracht Francoforte. La stagione seguente i 6 punti furono ottenuti in 6 partite.

In Champions League nel 2020/21 si iniziò con una bella vittoria contro il Borussia Dortmund, ma poi arrivò un pareggio contro il Bruges. Nella stagione successiva si iniziò subito con una sconfitta contro il Galatasaray, con le due vittorie che arrivarono solo con la Lokomotiv Mosca. L'abitudine è rimasta la stessa nelle ultime stagioni: nel 2022/23 un 4-2 al Feyenoord, poi un bruttissimo 5-1 contro il Midtjylland. Lo scorso anno emozioni a mille con il pareggio all'esordio contro l'Atletico Madrid con il colpo di testa di Provedel, poi la vittoria nella partita successiva contro il Celtic.