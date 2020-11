Lazio, tampone negativo per Cataldi: ci sarà contro lo Zenit

Solo uno spavento e nulla di più per fortuna. Ieri Danilo Cataldi non era presente alla rifinitura a Formello in vista del match di questa sera contro lo Zenit in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico. Il primo pensiero è andato ovviamente al coronavirus e alla paura di un nuovo stop. Il centrocampista infatti ieri aveva alcuni valori sballati e per questo motivo è stato sottoposto a tampone che fortunatamente ha dato esito negativo. Questa sera sarà quindi a disposizione di mister Inzaghi per il match.

