Lazio, Tare non ci sta: "La Roma? Dopo 4 giorni ancora parlano"

Poco prima del fischio d'inizio della gara tra Lazio e Lokomotiv Mosca il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Quella di oggi è una partita decisiva, dobbiamo dare continuità alla vittoria di domenica, abbiamo allargato la rosa anche per far bene in Europa League. La Lokomotiv è una squadra solida, giocano molto all’italiana, li abbiamo studiati con attenzione, sono convinto che faremo una grande prestazione. Si vede la mano di Sarri, ci vuole solo tempo. Vincere aiuta a vincere e aiuta a migliorare in questa fase di ambientamento, dobbiamo però dare continuità pecchiamo in questo ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto Sarri".

DERBY – "Sarri era molto sorpreso dall’atmosfera, non mi piace quello che ha fatto la Roma nel post match, è stata una sorpresa vedere che dopo 4 giorni parlano di errori arbitrali quando al massimo sono stati a favore della Lazio. parla di Tiago Pinto? Sì. Non mi piace quello che ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c'è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta espulsione di Leiva non c'era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al Var"

STRAKOSHA - "Ormai è un portiere di esperienza, è stato un gesto bellissimo lo striscione della curva Nord. Nemmeno lui se lo aspettava. Può succedere, è successo a tanti altri portieri. Deve guardare avanti e imparare dall'errore. Stasera sono sicuro che farà una grande prestazione”