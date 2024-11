Lazio, Tchaouna a LSC: "Abbiamo preparato la partita con la convinzione di vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

A meno di un'ora da Lazio - Porto, Loum Tchaouna è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara valida per la quarta giornata di Europa League. Queste le sue parole: "Sta sera ci aspetta una partita difficile, l'abbiamo preparata con la convinzione di vincere. Oggi difendiamo la Lazio. Il Porto è una squadra forte, ma anche noi. Dobbiamo giocare come sappiamo per fare bene. Nella nostra squadra ci sono tanti giocatori giovani, poi i più grandi come Pedro e Provedel ci aiutano tanto. Dobbiamo continuare così. Io fisicamente sto bene, è normale che vorrei giocare tutte le partite, ma sono paziente. Lavoro tutti i giorni per stare concentrato sul campo e per fare bene".