Lazio, termina la cena tra Tudor e la società: l'esito dell'incontro - FOTO&VIDEO

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 00.34 - Il primo incontro si è consumato, domani ce ne sarà un altro per stabilire il piano mercato e provare a trovare un’armonia sulla strategia da intraprendere. La Lazio ha posto il veto su diverse cessioni indicate dal tecnico, ora però dovrà dare un segnale all’allenatore per rinforzare una rosa che ha perso qualità e anche il suo pupillo Kamada. Tudor resta in sella, almeno per ora. Il faccia a faccia di oggi è stato interlocutorio, ne seguirà un altro domani per raggiungere una possibile intesa sugli obiettivi da ricercare.

AGGIORNAMENTO 00.04 - Terminata in questo istante la cena tra Fabiani, Tudor, Seric e Lotito. Il d.s., l'allenatore e il suo agente hanno lasciato ora il ristorante, seguiti dall'auto del presidente Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 23:15 - Cena ancora in corso con i quattro seduti in un ristorante vicino Formello. Ecco il video e le foto che mostrano alcuni istanti della cena. Lotito e Fabiani da un lato del tavolo, Tudor e Seric dall'altro si parla di futuro e strategie. Tutto è ancora possibile e dopo questa serata si capirà la volontà di proseguire o meno insieme.

AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - Confronto a 360° quello che sta andando in scena tra Tudor, Lotito, Fabiani e Seric. Tutto è in ballo e nulla è scontato. Nella prima parte del colloquio non si è parlato di separazione, ma solo della Lazio che verrà. Confronto colloquiale e animi sereni con Tudor che vuole capire la reale volontà di plasmare una squadra che collimi con il calcio del croato. Nè il mister né il club avevano contezza delle prospettive prima di rivedersi e di approfondire bene tutte le tematiche in ballo. Lotito chiaramente è l'ago della bilancia del summit così come la presenza di Seric. La presenza del procuratore del tecnico lascia però aperti gli interrogativi. Seric potrebbe aiutare a chiudere il rapporto, manche a riaprirlo e a programmare un futuro più lungo insieme.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35 - Cena in corso in un ristorante vicino Formello dove è arrivato anche Claudio Lotito. Il presidente si è unito a Fabiani, Tudor e a Seric, procuratore del mister croato. Si parlerà di futuro e si cercherà di capire le stategie dei biancocelesti. La riunione è destinata a durare ancora.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Fabiani e Tudor, insieme al suo procuratore Seric, hanno temporaneamente lasciato Formello per andare a mangiare insieme in un ristorante non distante dal centro sportivo. Una volta conclusa la cena - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - torneranno all'interno del quartier generale biancoceleste dove si unirà al colloquio anche il presidente Lotito.

Tudor-Lazio è il momento dello showdown: mostrare le carte, metterle sul tavolo e mostrare ognuno cos'ha in mano. Società e tecnico si vedranno nelle prossime ore, già in serata con tutta probabilità, perché il futuro della Lazio è adesso e non si può attendere oltre. Tudor è rientrato a Roma nel pomeriggio con un volo dalla Croazia. Incontrerà la dirigenza, un meeting necessario a capire se ci sono i margini per andare avanti insieme: il croato vuole rassicurazioni, chiede un mercato su misura in entrata e in uscita, vero che Igor non pretende cessioni, ma è pur vero che ha indicato tanti nomi sui quali non intende puntare con convinzione e molti di questi profili sono quelli che Fabiani e Lotito avevano scelto l'estate scorsa. Metterli da parte vorrebbe dire sconfessare un mercato che il patron ha spesso sbandierato come motivo di vanto, un mercato che Lotito ha più volte definito "da 100 milioni". C'è un altro aspetto da tenere in considerazione, non può essere sottovalutato: c'è una parte consistente dello spogliatoio che non ha instaurato un rapporto solido con Tudor. Guendouzi è solo il caso più rumoroso, ma sono tanti i mal di pancia nella rosa biancoceleste. Tudor, Fabiani e Lotito quindi dovranno trovare un punto d'incontro, altrimenti la corda rischia davvero di spezzarsi. È il momento della verità, ognuno faccia il proprio gioco, ma la Lazio non può più aspettare...

Pubblicato il 4/06 a 00:34