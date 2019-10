Lazio - Torino, Acerbi: "Ora serve continuità. Il grande salto dipende da noi"

Tanta Lazio, poco Torino. I biancocelesti strapazzano la squadra di Mazzarri, oggi sostituito da Frustalupi in panchina, e agguantano la seconda vittoria consecutiva. Al termine del match l'autore del gol del vantaggio, Francesco Acerbi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ecco le sue parole: "Se è il gol più importante della mia carriera? Il più bello sì, il più significativo no. Ci ho provato ed è andata bene, è stata la rete che ha sbloccato la partita e da lì è andato tutto in discesa. Dedico il gol a Flavio, un bambino di Roma che ora sta bene, l'ho accompagnato in campo contro l'Atalanta ed è un grande tifoso biancoceleste. Anche alla mia famiglia e a Roberta, una mia cara amica d'infanzia che se no mi ammazza! (ride ndr) L'importante era vincere, stasera dovevamo dare un segnale ma questo è solo l'inizio. Serve fare una bella partita anche a San Siro. Siamo stati bravi a non farli entrare in partita, merito ai ragazzi che hanno fatto un grandissima prestazione. Tranne il primo tempo dell'Atalanta e il secondo della Spal abbiamo fatto sempre grandi partite, dobbiamo fare quel salto che manca alla Lazio. Speriamo di trovarlo, sarebbe anche ora. Dipende solo da noi".