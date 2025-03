Lazio - Torino, cresce il numero dei tagliandi venduti: il parziale aggiornato

RASSEGNA STAMPA - Sosta terminata, torna il campionato. La Lazio ospiterà il Torino all’Olimpico, l’appuntamento è per lunedì alle 20:45. Gara importante per i biancocelesti, sarà l’occasione giusta per ricominciare col piede giusto e riprendere la corsa per un posto in Champions, ora un po’ più complicata. Sarà anche il primo di una serie di impegni decisivi per la squadra di Baroni, dopo le trasferte di Bergamo e Bodo c’è il derby e il ritorno di Europa League.

Per questo, la società ha chiamato a raccolta i tifosi e lo ha fatto diminuendo i prezzi e creando delle promozioni ad hoc. “4 insieme” è quella lanciata per la partita contro i granata che consente di acquistare 4 tagliandi al prezzo di 3. Al momento, si legge sul Corriere dello Sport, sono stati venduti 5.500 tagliandi per il match con i granata. A questi vanno aggiunti i 29.036 abbonati e dunque, lunedì sugli spalti ci saranno circa 35.000 spettatori. Il numero però, potrebbe aumentare nelle prossime ore.

