Lazio - Udinese, il precedente: bedda Matri! La doppietta all'esordio sotto l'acquazzone

LAZIO-UDINESE - Oggi è dirigente nella Lazio, ma un tempo segnava sul campo con la maglia biancoceleste. I ruoli per Alessandro Matri sono cambiati, il club invece è rimasto lo stesso. E contro l'Udinese gli tornano alla mente ricordi relativamente freschi, recenti, di una sua doppietta all'Olimpico all'esordio con la Lazio nel settembre del 2015.

IL PRECEDENTE, BEDDA MATRI - È il 13 settembre, terza giornata di campionato e allo stadio Olimpico un nubifragio accoglie in campo Lazio e Udinese. Pioli non ha prime punte, inventa Keita in quel ruolo con Candreva, Mauri e Lulic a dare supporto. In panchina c'è Matri, appena arrivato dal mercato e pronto a subentrare per il suo esordio con i biancocelesti. Con un prato zuppo d'acqua l'ideale per sorprendere i portieri è cercare il tiro rasoterra, lo fa Bruno Fernandes ma Marchetti è attento. Anche Candreva tenta la stessa soluzione con una punizione radente che rimbalza davanti a Karnezis, bravo a respingere. Candreva è il più pericoloso, con una botta da fuori prima e un diagonale poi mette paura all'Udinese, ma non trova lo specchio. La partita resta bloccata e nel secondo tempo, al 56', Pioli inserisce sia Felipe Anderson che Matri. Proprio loro due sono i protagonisti dell'1-0 al 64': Felipe punta e dribbla, poi crossa per l'attaccante che in anticipo di piatto spinge in rete. Primo gol con la Lazio all'esordio, pesantissimo. Altri nove minuti e Matri si ripete: pasticcia l'Udinese in area, l'ex Milan è lesto a rubare il pallone e bucare Karnezis sotto le gambe. Bedda Matri! Non poteva immaginare debutto migliore con due gol decisivi per far volare la Lazio.

