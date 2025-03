Lazio, una nuova notte d'Europa per sognare: è la numero 100 in sedici anni

RASSEGNA STAMPA - Sta per arrivare un'altra notte di lusso per la Lazio, una nuova notte di una nuova stagione d'Europa League, l'undicesima in vent'anni di gestione Lotito, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Nel 2013 e nel 2018 la squadra biancoceleste raggiunse i quarti. Petkovic fu eliminato dal Fenerbahce, Inzaghi invece nella tragica serata di Salisburgo. Erano ben sette anni che non si andava così avanti.

Baroni il suo record l'ha già stabilito: si è preso il primo posto con la nuova formula della fase campionato a 36 squadre. Da debuttante in Europa, non dimentichiamolo. Oltretutto, nessuno, nella storia della vecchia Coppa Uefa e dell’attuale Europa League, era mai riuscito a vincere una partita in nove contro undici.

Parlando di numeri, si tratta della partita numero 100 della Lazio in Europa League dal 2009, compresi i preliminari e senza considerare la vecchia Uefa. Il bilancio è di 46 vittorie, 24 pareggi e 28 sconfitte. Se tutto va come deve andare, ai quarti ci dovrebbe essere il Bodo Glimt. Successivamente una tra Eintracht, Ajax, Az e Tottenham.