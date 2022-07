Lotito, la tua Lazio diventa adulta: "Sono contento, siete forti"

La Lazio di Claudio Lotito compie oggi ben 18 anni. La società biancoceleste sotto la gestione del patron diventa finalmente maggiorenne in questo 19 luglio 2022 che richiama il 19 luglio 2004, giorno della sua investitura. Ha preso per mano una creatura che era sull'orlo della banca rotta e l'ha riportata sempre più in alto, tra dolori e sorrisi, tra sconfitte e successi. Ad oggi anche il presidente ha avuto una sorta di maturazione, le sue azioni l'hanno reso più munifico, pronto a rimetterci di tasca propria fin dove c'erano problemi. Non solo, insieme a Sarri ha celebrato un matrimonio che lo legherà per altri tre anni svecchiando la squadra e dando una nuova impronta. Il tecnico scandisce la ritmica e il presidente crea l'opera, la programmazione di mercato ne è un esempio. Il presidente ha già parlato alla squadra durante la cena di domenica sera nel solito locale di Auronzo e come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il suo discorso è stato questo: «Sono contento, siete determinati, vi state impegnando, rimanete uniti. Siete forti, potete raggiungere grandi traguardi». Questa sera ci sarà la presentazione ufficiale della squadra davanti ai tifosi, e quale miglior occasione per festeggiare i suoi 18 anni se non questa.