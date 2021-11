Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Cataldi passo indietro, Felipe non pervenuto

Una serata da dimenticare quella della Lazio a Napoli, anche se la cosa più utile sarebbe fare tesoro di una disfatta così grande per cercare di capire cosa è andato storto. In difesa non c'è una sufficienza, con 4 gol subiti per colpe alterne del reparto arretrato e del centrocampo, che non riesce mai a fare davvero da collante tra retroguardia e attacco; passo indietro soprattutto per Cataldi, reduce da diverse prestazioni positive, mentre Milinkovic è fuori dal gioco per tutto il tempo che passa in campo. Felipe Anderson è forse il più spento dei biancocelesti, Immobile e Pedro provano a trovare il guizzo ma le difficoltà sono troppe. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati ai giocatori di Sarri dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 4,5, Patric 5 (46' Lazzari 5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5,5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 4,5 (51' Basic 5,5), Cataldi 5 (75' Leiva 5), Luis Alberto 5,5, Felipe Anderson 4 (55' Zaccagni 5,5), Immobile 5, Pedro 5 (75' Raul Moro 5,5), Sarri 4.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 5, Patric 4,5 (46' Lazzari 5,5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 5 (51' Basic 5), Cataldi 4,5 (75' Leiva 5), Luis Alberto 5,5, Felipe Anderson 4 (55' Zaccagni 6), Immobile 5,5, Pedro 6 (75' Raul Moro 5,5), Sarri 5.

IL RESTO DEL CARLINO - Reina 6; Patric 4.5 (1' st Lazzari 6), Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Hysaj 5.5; Milinkovic-Savic 5 (16' st Basic 6), Cataldi 5 (30' st Leiva sv), Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5 (10' st Zaccagni 6), Immobile 5.5, Pedro 5.5 (30' st Moro sv). Allenatore: Sarri 5.

IL CORRIERE DELLA SERA - Reina 5,5; Patric 4 (Lazzari 5 1' st), Luiz Felipe 4,5, Acerbi 5, Hysaj 5,5; Milinkovic-Savic 5 (Basic 5,5 16' st), Cataldi 4,5 (Lucas Leiva 30' st), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 4,5 (Zaccagni 5 10' st), Immobile 5, Pedro 5 (Raul Moro 5 30' st). All.: Sarri 4,5