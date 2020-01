Roma - Lazio, la Capitale si blinda: i provvedimenti per il derby

Il derby si avvicina. Manca sempre meno al tanto atteso evento che vedrà confrontarsi Roma e Lazio in campo. Allo Stadio Olimpico giungeranno non meno di 60mila persone. Numeri destinati a causare disagi alla circolazione, traffico e restrizioni nella zona dello stadio. Intanto la Questura si prepara ad emettere anche il piano Sicurezza. Stando a quanto riportato dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, saranno circa duemila gli agenti schierati per gestire l'afflusso e il deflusso delle due tifoserie. Investigatori veglieranno sui punti di possibile incontro, pub, e non solo. Le strade antistanti lo stadio verranno sgomberate dalle auto e già dalla mattina si procederà con le rimozioni. Previsto anche un blocco all'altezza del Bar River per evitare contatti. Oggi infine verranno emesse anche le ordinanze antivetro e antialcol.



