Salernitana, contatto tra Lotito e un imprenditore romano: la situazione

Claudio Lotito deve cedere la Salernitana, i tempi stringono e il patron sta scandagliando il mercato alla ricerca di un acquirente qualificato. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato un contatto tra il patron e Gianluca Pellino. Chi è Pellino? È un imprenditore romano, impegnato soprattutto in Abruzzo, con interessi nel settore dell’energia e delle cave. Pellino ha provato in passato ad acquistare il Foggia, senza esito. Poi un tentativo anche col Trapani, ma senza riuscire a salvare il club siciliano dal fallimento. Un personaggio che ha fatto discutere e che ora sembra interessato alla Salernitana. Un contatto con Lotito c’è stato, la vecchia passione di Pellino per il calcio non si è sopita e ora il sogno è quello di acquistare il club granata appena promosso in Serie A. Da capire se l’attuale proprietario deciderà di sedersi al tavolo a trattare o se preferirà aspettare altri profili per cedere il club. C’è tempo fino al 25 giugno.

