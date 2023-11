Salernitana - Lazio, settore ospiti sold out: la risposta dei tifosi incita Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

Messi in vendita alle 13.00, andati a ruba in poche ore. La Lazio si coccola i tifosi che hanno risposto in maniera importante per la trasferta di Salerno, in programma questo sabato per la sfida all'Arechi alle 15.00. Come già riportato, il settore ospiti è riservato solo ai possessori della tessera del tifoso e il G.O.S. ha concesso solo 500 posti per i tifosi della Lazio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i biglietti messi a disposizione sono andati sold out, con i supporters biancocelesti che hanno decretato il tutto esaurito per la sfida contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. La mossa non fa altro che incitare Maurizio Sarri e la sua squadra. Nel giro di 34 giorni affronterà ben 9 partite tra Coppa Italia, Serie A e Champions League. Sfide decisive, il momento è nelle loro mani: la risalita in classifica è il primo obiettivo evidenziato sulla lavagna sarrista. Non si può sbagliare, ma il tifo è pronto a prendere per mano la sua Lazio.