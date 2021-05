Sassuolo - Lazio, Lazzari: "Non siamo venuti qui in gita, ce la giocheremo"

Sassuolo - Lazio chiuderà il campionato 2020-21 dei biancocelesti. Dal Mapei Stadium, a ridosso del fischio d'inizio Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci aspetta una gara difficile perché il Sassuolo è ancora in corsa per l'Europa. Troveremo una squadra affamata, noi siamo in emergenza. Comunque siamo una squadra completa e oggi cercheremo di fare la partita, cercando di sfruttare le occasioni che ci capitano e speriamo di portare a casa un risultato positivo".

Il biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Gli ultimi mesi sono stati positivi e vogliamo finire il campionato al meglio. Anche l’anno prossimo giocheremo in Europa questo è stato il raggiungimento di un obiettivo. Daremo del filo da torcere al Sassuolo. Sarà una gara difficile perché loro giocheranno con il coltello tra i denti ma noi non siamo venuti qui in gita e speriamo di portare a casa un risultato positivo. Quest’anno rispetto allo scorso sono stato più incisivo ma ancora non sono soddisfatto di me stesso, posso dare di più. Ogni anno cerco di migliorare”.

