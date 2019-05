Torino - Lazio, Bastos: "Che bello l'affetto dei tifosi. Chiudiamo al meglio!"

La chiusura della stagione calcistica è alle porte. Prima però c'è l'ultimo impegno per la Lazio di Simone Inzaghi. In trasferta contro il Torino finiranno le fatiche di Lulic e compagni. Una partita irrilevante per le sorti delle due squadre che però ci tengono a chiudere l'annata con una vittoria, come ammette lo stesso Bastos ai microfoni di Lazio Style Channel: "La partita con il Bologna è passata, ora ci attende la gara con il Torino e vogliamo fare il massimo per chiudere al meglio il campionato. Ho la testa solo sulla partita di oggi ma ovviamente mi sto preparando per fare bene anche con la mia Nazionale. L’affetto dei tifosi è bellissimo, speriamo in una bella gara”.

Bastos è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "E' stato bellissimo vincere la Coppa, adesso abbiamo questa partita e vogliamo dare il nostro meglio per finire bene la stagione. Avrei voluto giocare di più, ma è andata così. Cerco di fare sempre bene per dimostrare chi sono. Jordao? E' molto bravo, in allenamento dà sempre il massimo ed è bello che oggi possa giocare. Gli daremo una mano per permettergli di giocare al meglio".