Udinese - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Cabral promette bene, Felipe Anderson trascina

Una Lazio incerottata e appesantita da assenze importanti e fatiche di coppa non si sfalda contro l'Udinese dopo il vantaggio lampo dei bianconeri, ma riesce a pareggiare la gara mettendo in cascina un punto che se non altro permette di tenere il passo della Juve in classifica. Strakosha non ha colpe sul gol ma è di nuovo reattivo su un'occasione avversaria, la difesa si comporta tutto sommato bene ma le sbavature di Hysaj e Luiz Felipe favoriscono la rete di Deulofeu. A centrocampo Milinkovic sembra affaticato ma tiene botta e tira fuori una prestazione di sostanza, in avanti Felipe Anderson si carica la squadra sulle spalle - specie nel secondo tempo - e Cabral vede per la prima volta la Serie A dopo il forfait di Pedro, dimostrando vivacità anche se ancora un po' di impreparazione c'è. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Marusic 6,5, Luiz Felipe 6, Patric 6, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 6, Cataldi 7, Basic 6 (78' A. Anderson sv), Pedro sv (24' Cabral 6,5), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6,5, Sarri 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Marusic 6,5, Luiz Felipe 5,5, Patric 6, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6,5, Basic 6 (78' A. Anderson 5,5), Pedro 6 (24' Cabral 5,5), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6, Sarri 6,5.