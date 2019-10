Lazio, Buccioni (pres. Polisp.): "Cittadella dello Sport idea valida, ma..."

Chiaro e senza metti termini, il presidente della Polisportiva Lazio, Antonio Buccioni, è intervenuto ai microfoni di ElleRadio per parlare della Cittadella dello Sport. Il progetto, chiarisce Buccioni, non è opera della polisportiva biancoceleste: "Al momento non ci sono iniziative in essere della Polisportiva Lazio per la Cittadella dello Sport. Qualora l’iniziativa che fa capo a questo studio di architettura, che prevede la cittadella dello sport, avesse il crisma di minima fattibilità, valuteremmo la sostenibilità anche economica dell’opera. Il che richiederebbe anche un approccio adeguato a livello di studio del progetto". Nel caso in cui tutto dovesse andare per il verso giusto, però, l'idea potrebbe rivelarsi molto interessante: "Chiaramente avere un polo in grado di raggruppare le varie anime della Lazio che devono svolgere la loro attività in giro per Roma e la regione sarebbe positivo, ma tutte le idee sono da verificare, anche se potenzialmente valide. Anche al centro sportivo Giulio Onesti, che dovrebbe essere la cattedrale dello sport italiano, sono stati dismessi alcuni impianti a favore di altri e dobbiamo constatare che alcuni conti non tornano. Comunque, va ribadito con chiarezza che questa non è una nostra iniziativa", conclude Buccioni.

Pubblicato il 10/10 alle 16:30