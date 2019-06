Lazio Pallavolo, il 5 giugno sarà intitolata la palestra dell'IC Dante Alighieri a Giorgio D'Arpino

Ne avevamo parlato in occasione della presentazione di Amorvolley 2019, riportando le parole di Roberto Tavani in rappresentanza della Regione Lazio. Roma avrà un luogo, un posto, un punto di aggregazione dedicato al compianto presidente della Lazio Pallavolo, Giorgio D'Arpino. A lui sarà infatti intitolata la palestra dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Roma. Commovente la scritta: “Professore di Educazione Fisica e… Maestro di Zompi”. Vulcanico, mai domo fino alla fine, per chi lo ha conosciuto sarà grande la felicità per quella che è metaforicamente la chiusura di un cerchio. In quella scuola Giorgio D'Arpino insegnò infatti educazione fisica, crescendo e accompagnando i giovani alla pratica sportiva. Una promessa quindi mantenuta. La cerimonia è prevista per mercoledì 5 giugno alle ore 10.00, quando verrà scoperta l'apposita targa per l'indimenticabile Giorgio.