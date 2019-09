Lazio Paracadutismo, la donna più veloce del mondo è biancoceleste: Mascia Ferri

Il prestigio della Polisportiva più grande e antica d'Europa continua a crescere, oggi grazie alla sezione di Paracadutismo. La Lazio, infatti, si è appena assicurata per la stagione 2020 le prestazioni di Mascia Ferri: la donna più veloce del mondo in caduta libera a paracadute chiuso. Romana, 51 anni, Ferri ha stabilito lo scorso 15 agosto il record mondiale femminile raggiungendo la velocità di 418,25 km/h. La sua specialità è lo Speed Skydiving, le cui gare sono composte da otto lanci nei quali l'atleta cerca di raggiungere la maggior velocità possibile. Si cade da un'altezza di 4000 metri e intorno ai 1700 inizia poi la fase di decelerazione, per aprire il paracadute senza rischi verso i 1000 m. Le velocità raggiunte in ogni lancio (rilevate grazie a un GPS montato sul casco) vengono poi sommate, stabilendo così il vincitore. La nuova aquila biancoceleste ha vinto il campionato italiano nel 2019, portandosi a casa anche 3 medaglie d'oro alle gare internazionali del circuito ISSA e 2 medaglie d'argento nella Coppa del Mondo, competizione nella quale ha stabilito il record mondiale. Mascia Ferri è una donna plurilaureata, con due dottorati di ricerca e di fama internazionale. È tornata a lanciarsi nel 2016 dopo 11 anni di inattività, aiutata dal presidente della Lazio Paracadutismo Lino della Corte. Ora il cerchio si chiude, il prossimo anno vestirà i colori biancocelesti.

