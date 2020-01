Lazio Women, Gambarotta: "Non siamo in alto per caso, lo dimostreremo"

Questa domenica 26 gennaio sarà una giornata da vertigini in casa Lazio. Non solo per il derby, si giocano tanto anche le biancocelesti di mister Seleman. La Lazio Women, infatti, affronterà il San Marino (ore 14:30, ndr) per una partita da terza contro prima. Le aquile inseguono, a 4 punti dalle regine del campionato. In mezzo c'è il Napoli impegnato invece in una sfida da testacoda contro il Cesena. Per presentare lo scontro diretto e il momento delle biancocelesti, Lazio Style Channel ha contattato Margot Gambarotta, difensore della Lazio Women: "Ci aspetta un mese difficile, con partite complicate ma tutte alla nostra portata. Dobbiamo dimostrare di meritare la nostra classifica, confermando di non essere in alto per caso. Insieme allo staff tecnico prepariamo ogni gara nei minimi dettagli, studiando gli avversari e lavorando sul nostro gioco. Quest'anno il gruppo ci dà più forza e stimoli per portare a casa risultati importanti. Le cose sono cambiare rispetto allo scorso anno, c'è stato un cambiamento a livello mentale".

LO SCONTRO DIRETTO COL SAN MARINO - "Contro il Ravenna è stata una gara dura, l'abbiamo portata a casa con grande spirito di sacrificio. Soffrendo ma vincendo e quindi staccandoli in classifica. Oggi affrontiamo la capolista San Marino, rispetto al pareggio dell'andata è cambiata la nostra impostazione di gioco. Abbiamo acquisito maggior consapevolezza e sicurezza nei nostri mezzi, crescendo anche fisicamente. In questo campionato non esistono partite facili. La nostra è la miglior difesa, era un primo obiettivo che per ora è stato raggiunto. Continuando così potremmo toglierci altre soddisfazioni. Abbiamo preparato la partita di domani nel migliore dei modi. Purtroppo non giocheremo a Formello (giocherà in contemporanea la Primavera, ndr), dove siamo imbattute. Lo staff tecnico ci aiuta molto, il nostro rendimento è anche merito loro, così come del match analyst".

