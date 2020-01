Lazio Women, il sogno Serie A continua: vittoria importantissima sul Ravenna

Grande, grandissima vittoria della Lazio Women che continua a sognare la promozione diretta in Serie A. Obiettivo che resta distante soli due punti, perché vincono sia Napoli che San Marino. Una domenica di Serie B non semplice per le ragazze di mister Seleman, impegnate contro il Ravenna che la scorsa giornata aveva fermato proprio i partenopei secondi in classifica. Poco male, al Melli ci pensano Visentin al 10' (quinta rete stagionale, è la capocannoniere della squadra, ndr) e Pittaccio all'80' per il 2-0 finale. Il sogno continua.

1) San Marino 26 - PROMOZIONE

2) Napoli 24 - PROMOZIONE

3) Lazio 22

4) Riozzese 19

5) Ravenna 15

6) Chievo Fortitudo 14

7) Permac Vittorio Veneto 13

8) Cesena 11

9) Cittadella 11 - PLAY-OUT

10) Novese 9 - PLAY-OUT

11) Roma CF 8 - RETROCESSIONE

12) Perugia 6 - RETROCESSIONE

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER STRAKOSHA

TORNA ALLA HOMEPAGE