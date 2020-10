Anna Falchi festeggia la vittoria, "Falchi e aquile sono tornate!" -FT

Piovono complimenti sulla Lazio e non potrebbe essere altrimenti vista la vittoria della squadra di Inzaghi sul Borussia Dortmund all'esordio Champions. Tra i tanti non poteva mancare il messaggio della bellissima Anna Falchi che elogia la squadra e Ciro Immobile: "Falchi “ e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid piu’ importante in Germania, che defini’ il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria ! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo".

