Borussia Dortmund - Lazio, Leiva è pronto: gli scatti della conferenza - FT

Protagonista della conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi, Lucas Leiva è pronto a prendersi la scena anche domani in campo. Contro l'Udinese in campionato è partito dalla panchina, ma domani contro il Dortmund in Champions League con molta probabilità verrà schierato dal primo minuto per dare solidità e qualità alla mediana biancoceleste. La Lazio ha bisogno di una prestazione d'alto livello per poter superare la squadra di Favre e mettere in discesa il discorso qualificazione. Il brasiliano è l'uomo giusto su cui fare affidamento.