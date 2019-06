Lazio, 48 anni fa la vittoria in Coppa delle Alpi: il ricordo del club

Nel corso della sua storia, la Lazio ha dimostrato di avere un rapporto speciale con le ultime volte. Oltre alla vittoria dell'ultima Coppa delle Coppe di sempre nel 1999, infatti, i biancocelesti alzarano anche l'ultima Coppa delle Alpi disputata dai club italiani. Il torneo aveva sede in Svizzera e comprendeva due gironi da 4 squadre (nell'edizione del 1971 erano 4 italiane e 4 svizzere, divise equamente nei due gironi) nei quali le società della stessa nazione non potevano affrontarsi. Ne conseguiva un torneo ad andata e ritorno di 4 partite, che nel caso della Lazio furono contro Lugano e Winterthur. I biancocelesti vinsero 3 partite e ne pareggiarono 1, terminando al primo posto del girone e approdando alla finale contro il Basilea (primo nell'altro raggruppamento). Il torneo quindi si chiuse con il 3-1 agli elvetici, consegnando il trofeo alla Lazio di Juan Carlos Lorenzo. Il capocannoniere del torneo non poteva non essere Giorgio Chinaglia, primo con 7 reti (in 5 partite). Di seguito, ecco il ricordo del club pubblicato su Twitter.

