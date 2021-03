Lazio, Acerbi e l'amore per...il pallone - FOTO

Non si ferma mai Francesco Acerbi, stakanovista vero e proprio, impegnato in questa pausa in Nazionale. Il difensore biancoceleste come spesso fa, ha ironizzato simpaticamente con un post su Instagram, sorridente mentre guarda il pallone: "Mi dicevano che per farla innamorare dovevo farla sorridere... Intendevano la palla vero? "

