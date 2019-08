Lazio, Acerbi e la pagina CFVB: il ringraziamento social - FOTO

Francesco Acerbi è la guida della difesa della Lazio e come in campo, anche sui social è molto attivo. Sul suo profilo Instagram il calciatore biancoceleste ha pubblicato una storia che riprende un post della pagina chefaticalavitadabomber in cui veniva citata una frase di Acerbi riferita a una fase difficile della carriera: "Il momento più triste risale ai tempi in cui giocavo nel Chievo Verona, quando decisi di dire basta al calcio, non me la sentivo più di andare avanti, per colpa della depressione o della troppa pressione. Proprio in quel periodo venne a mancare mio padre e di colpo persi tutti gli stimoli possibili e immaginabili: non credevo più in niente e in nessuno. Anche i grandi campioni possono soffrire di depressione, sono storie che la gente dovrebbe conoscere. Il momento più bello della mia carriera, invece, è stato quando mi sono reso conto che qualcosa in me stava cambiando dopo il periodo buio della malattia". Oggi Acerbi è un vero e proprio leone e Inzaghi e la Lazio se lo tengono stretto.

