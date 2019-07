Lazio, Acerbi: "Nella vita si possono avere le palle... anche avendone una!"

In una stagione, Francesco Acerbi ha conquistato i tifosi della Lazio. Si è subito imposto come leader, un lavoratore sul campo e un signore fuori. La sua esperienza di vita lo ha cambiato. L'impietosa diagnosi di cancro al testicolo sinistro nel 2013, le terapie, la guarigione, poi l'incubo della recidiva. Ma per lui, che si definisce "difensore in campo e attaccante nella vita", la malattia è stata l'occasione per tirare fuori le unghie: "Avevo voglia di farcela, e sapevo che ce l’avrei messa tutta". Oggi, quell'esperienza è ormai alle spalle. E Francesco Acerbi ci scherza su. Così, in un video in cui si trova in un campo da tennis, il giocatore regala una battuta alla telecamera dello smartphone: "Se mi interessa il tennis? Mi piace, ma sono una capra a giocare. Però noto che qui ci sono tante palle... e che a me ne mancherebbe una!", prima di scoppiare a ridere insieme ai presenti. La didascalia della clip, pubblicata su Twitter, è esemplificativa: "Nella vita si possono avere le palle anche avendone solo una", con le emoticon che se la ridono. Che dire: Francesco Acerbi ne è un esempio.

Nella vita si può avere le palle anche avendone solo una 😂#Acerbi #Ace pic.twitter.com/3JAVexSBwK — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 4 luglio 2019

LAZIO, LUIS ALBERTO E JONY SUI SOCIAL NETWORK

LAZIO, LUIS ALBERTO SPEGNE I RUMORS SUL SIVIGLIA

TORNA ALL'HOMEPAGE