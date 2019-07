Lazio, Luis Alberto a Jony: "Presto vedremo chi sta meglio tra noi due!"

Un pizzico di sana competizione. Ciò che serve anche tra compagni di squadra, per tenere viva fame e voglia prima di scendere in campo. E anche se Jony ancora non è stato ufficializzato - e quindi non è ancora a tutti gli effetti un giocatore della Lazio -, Luis Alberto già è pronto a tirare fuori i muscoli e gareggiare con il futuro compagno di squadra. Gli scatti che lo vedono impegnato nel duro allenamento al seguito di Ruben Pons Aliaga, ex fisioterapista del Liverpool - pubblicati in giornata su Instagram -, raccolgono l'ammirato commento di Jony: "Wow!", esclama il classe '91. La risposta di Luis Alberto non tarda ad arrivare: "Presto vedremo chi sta meglio dei due!". E dopo aver dato appuntamento ad Auronzo, sembra proprio che il centrocampista biancoceleste non veda l'ora di dare anche il benvenuto al suo compatriota. Sempre con la giusta dose di spirito competitivo, ovviamente.

LUIS ALBERTO RISPONDE ALLE POLEMICHE: "CI VEDIAMO AD AURONZO!"

TORNA ALL'HOMEPAGE