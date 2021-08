Lazio, buon compleanno Pepe: gli auguri social dei compagni – FOTO

Ondata di affetto in questo giorno speciale per Pepe Reina. Diversi i messaggi di auguri da parte dei suoi compagni che non risparmiano all’estremo difensore biancoceleste parole di stima. Sergej Milinkovic Savic ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale tramite una story, una foto che li ritrae insieme in un momento di intesa sul campo e la dedica: “Tanti auguri”. Si accoda il nuovo arrivato Pedro, compagno di nazionale di Pepe, anche lui con una story ha pubblicato uno scatto in cui sono insieme: “ Buon compleanno amico”.

JONY - Anche lo spagnolo si unisce per gli auguri social al suo connazionale, ha pubblicato in una Instagram Story una foto che li ritrae insieme ad accompagnare una dedica speciale: "Il padre dei padri. Buon compleanno Pepote, sei il top. Anche se sei il peggior giocatore ai dadi. Sei sempre il migliore, fratello".

LEIVA - Lucas Leiva, anche lui con una Instagram Story ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme in un momento di spensieratezza e l'immancabile dedica: "Buon compleanno amico. A tanti momenti come questo. Ti voglio bene"

