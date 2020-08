Lazio, cinque anni fa l’esordio di Milinkovic: il ricordo della società

Il 18 agosto 2015, esattamente 5 anni fa, Milinkovic faceva il suo esordio con la Lazio. In piena estate i biancocelesti affrontavano il Bayer Leverkusen nell’andata dei preliminari di Champions League. All’Olimpico il match termina 1-0 grazie al gol, nella ripresa, di Keita con un destro in diagonale. Ma quel 18 agosto è diventata una data importante perché esordì uno dei centrocampisti più completi della Serie A. Al minuto 53, Stefano Pioli richiama Onazi e manda in campo Sergej Milinkovic che in 5 anni di è fatto conoscere come il Sergente. Oggi è arrivato il ricordo della società sui social network con svariate foto del centrocampista serbo con la maglia biancoceleste.

